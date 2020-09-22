РИАМО - 22 сен. В текущем году количество обращений граждан на портал «Добродел» снизилось на 16% по отношению к аналогичному периоду 2019 года, сообщила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

«Этому послужила созданная нами мониторинговая группа в муниципальных ЦУРах. Группы осуществляют контроль за работой управляющих компаний. В результате двухмесячной работы удалось снизить общее количество обращений на 16%», – сказала Федина.

Она добавила, что, несмотря на общий положительный результат, в регионе сохраняются муниципалитеты, которые остаются в так называемой «красной» зоне.

«К сожалению, есть муниципалитеты, которые в разы превышают те показатели, на которые мы рассчитывали. Например, в Красногорске плановый показатель был 1,2 тысячи обращений, а фактически – это 6,4 тысячи обращений», – отметила Федина.

Кроме того, превышение показателей имеются в Одинцовском округе, Балашихе и Жуковском.