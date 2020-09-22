РИАМО - 22 сен. Задолженность жителей за электричество и газ перед энергетическими компаниями выросла на 21% с апреля в Подмосковье, сообщил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

«Собираемость упала на моменте пандемии. С апреля было резкое падение на протяжении трех месяцев платежной дисциплины. Прирост долгов жителей составил 4,8 миллиарда рублей. <...> Примерно на 21% выросли долги жителей. Ситуация сегодня стабилизировалась», - сказал Самарин.



Он отметил, что регион до сих пор не вышел на стопроцентную собираемость, что существенно затрудняет работу.

«Мы справляемся. Общий долг находится в рамках тех графиков, которые подписаны с «Газпромом» и «Мосэнергосбытом», - заключил Самарин.

Регион готов к отопительному сезону. Так, в Подмосковье успели провести замену 230 километров теплосети, а также 3,3 тысячи километров энергосетей. В этом году на подготовку к отопительному сезону было меньше времени, но работы завершены в срок.

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