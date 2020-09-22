РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 сен. Порядка 80 кустарников и деревьев посадили в микрорайоне Павшинская пойма подмосковного Красногорска в рамках областной акции «Наш лес. Посади свое дерево» во вторник, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

«Сегодня (во вторник - ред.) мы провели акцию «Наш лес. Посади свое дерево». Администрация горокруга Красногорск предоставила нам порядка 80 кустарников и небольших деревьев для высадки на общественных территориях возле домов №17 и 19 на Павшинском бульваре, №7 на улице Головкина», - сообщил управляющий ТСЖ «Дом на набережной» и ТСН «Красногорье Делюкс» Петр Пацюк.

Он добавил, что ранее жители подавали в администрацию заявки, в которых указывали, какие именно насаждения они хотят видеть возле своих домов.

«Мы очень благодарны. Павшинская пойма потихоньку благоустраивается», - сказал Пацюк.

По его словам, в течение недели ожидаются поставки деревьев-крупномеров для высадки вдоль бульвара.

Председатель совета дома №15 по Павшинскому бульвару Елена Барбашина отметила, что схему посадок утвердили с управлением благоустройства и отделом «Павшинская пойма» администрации горокруга.

«Сегодня мы сажаем 25 кустарников. Еще ждем 20 кустов дерна белого и боярышника», - сказала Барбашина.

В нынешнем году в Красногорске акцию «Наш лес. Посади свое дерево» проводят на городских территориях. По словам начальника экологии администрации муниципалитета Людмилы Липатовой, это связано с тем, что на территории Опалиховского лесничества из-за эпидемиологической обстановки решили не проводить посадки с привлечением жителей.

«Мы сажаем во дворах за счет муниципального контракта на основании заявок от жителей, от управляющих организаций и председателей советов домов. Посадки будем проводить до 30 сентября включительно», - отметила Липатова.

Всего в округе 51 точка проведения акции на всех территориях. Посадят 2,3 тысячи саженцев.