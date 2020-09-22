РИАМО - 22 сен. В столичных школах открыли новые направления предпрофессиональных классов – атомные и предпринимательские, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в 2020 году в городе увеличилось число школьников, обучающихся в предпрофессиональных классах.

«Мы видим, что это очень востребовано, поэтому мы открыли еще несколько направлений. В шести школах создали атомные классы, где ребята будут изучать ядерные технологии. Еще в 10 школах дети будут учиться в предпринимательских классах, где их научат навыкам разработки и реализации предпринимательских идей, важных для города и страны», – сказала вице-мэр.

Кроме того, в пяти школах в рамках инженерных классов выделено отдельное направление – курчатовское. Его открыли при сотрудничестве с «Курчатовским институтом». Этот проект развивается с привлечением возможностей Курчатовского института, детского технопарка НИЦ «Курчатовский институт», а также вузов-партнеров и позволит организовать практикумы, выполнение проектов и исследований по новым направлениям науки и технологий, проведение профессиональных стажировок на научных предприятиях.

Также в сотрудничестве с Национальным исследовательским ядерным университетом «МИФИ» и госкорпорацией «Росатом» в шести школах Москвы открыли атомные классы. В них будут готовить необходимых для города специалистов в области ядерных технологий. При этом программа обучения в них будет основана не только на теории, но и на практическом знакомстве с современными решениями в применении ядерных технологий.

Одним из направлений академических классов является предпринимательство. Предпринимательские классы появились еще в 10 школах. Проект реализуется совместно с Российским экономическим университетом имени Г.В. Плеханова. В классах школьников научат разрабатывать и реализовывать предпринимательские идеи.

Преподаватели вуза разработали методические материалы для предпрофессиональных учебных курсов, организации проектной деятельности, подготовки к конференциям, олимпиадам и предпрофессиональному экзамену.

При отборе учеников в атомные, курчатовские и предпринимательские классы учитывались успехи школьников: высокие показатели независимых диагностик, а также победы на олимпиадах, конкурсах, чемпионатах и соревнованиях.

Информацию о предпрофклассах можно найти найти на сайте.