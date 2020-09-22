РИАМО - 22 сен. За минувшие сутки 17 случаев заражения Covid-19 выявлено в Мытищах, во всем Подмосковье выявили 172 случая Covid-19, сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

«Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 71 901 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 292 человека. Выздоровели и выписались 54 865 человек», - говорится в сообщении.

В городском округе Красногорск выявили 16 случаев заражения. По десять случаев заражения выявили в Ивантеевке, Истре и Королеве.

По девять случаев — в Орехово-Зуеве и Сергиевом Посаде, по семь случаев— в Пушкине и Балашихе. Еще пять человек заразились в Лыткарине. По четыре случая заражения выявили в Богородском, Воскресенске, Дмитрове, Егорьевске, Чехове, Щелкове и Клину.

По три случая заражения Covid-19 выявили в Дзержинском, Долгопрудном, Черноголовке, Электростали, Химках, Одинцове, Люберцах и Коломне. По два случая инфицирования выявлено за сутки в Дубне, Ленинском округе, Подольске и Реутове.

Кроме этого, по одному случаю коронавируса за сутки выявили в Волоколамске, Домодедове, Электрогорске, Талдоме, Фрязине, Рузе, Раменском округе, Озерах, Лосино-Петровском, Лобне, Звездном городке и Шатуре.

В 22 округах не выявили ни одного случая заражения коронавирусом за сутки. Речь идет о Бронницах, Власихе, Жуковском, Зарайске, Кашире, Кательниках, Красноармейске, Краснознаменске, Лотошине, Луховицах, Можайске, Молодежном, Наро-Фоминском, Павловском Посаде, Протвине, Рошале, Пущине, Серебряных Прудах, Серпухове, Солнечногорске, Ступине и Шаховской.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

22 СЕНТЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 6 215 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 172 больных. В Москве - 980.

- За последние сутки в столице скончались 15 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. С начала пандемии в городе умерли 5084 человека с положительными тестами на Covid-19