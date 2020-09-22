РИАМО - 22 сен. В ночь на вторник в Московский регион пришел теплый сектор циклона с центром над Баренцевым морем, минимальная температура воздуха поднялась в Москве и области по сравнению с минувшим днем, сообщается на сайте «Метеоновости».

«На уровне 1,5 километра температура повысилась почти на пять градусов и к девяти часам утра превысила 10 градусов», – уточняется в сообщении.

На ВДНХ было зарегистрировано 11,1 градуса тепла, в Измайлове – 9 градусов со знаком плюс. При этом 21 сентября наблюдалось лишь 5-6 градусов тепла. Такая минимальная температура является более характерной для последней декады августа.

В Московской области наиболее высокая температура ночью была зарегистрирована в городском округе Клин – 11 градусов. На территории всего региона температура воздуха не опускалась ниже 9 градусов.