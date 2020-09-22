РИАМО - 22 сен. За последние сутки в Московской области от коронавирусной инфекции вылечилось 165 человек, за это же время в регионе выявили 172 новых случая заболевания Covid-19, сообщает оперштаб Подмосковья.

«Всего на настоящий момент в Московской области выявлен 71 901 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1292 человека. Выздоровели и выписались 54 865 человек», – говорится в сообщении.

В Подмосковье по вопросам коронавируса работает горячая линия: 8 (800) 550-50-30.

Сейчас в медучреждения Московской области продолжают лечиться пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа. Врачи рекомендуют при появлении любых симптомов ОРВИ вызывать врача на дом.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

22 СЕНТЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 6 215 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 172 больных. В Москве - 980.

- За последние сутки в столице скончались 15 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. С начала пандемии в городе умерли 5084 человека с положительными тестами на Covid-19