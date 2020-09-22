РИАМО - 22 сен. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил осуществлять дополнительное финансирование ежемесячных выплат на третьего ребенка, сообщает Газета.ru.

Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте правительства РФ. В документе идет речь о дополнительных 2,58 миллиарда рублях, которые будут направлены в 36 российских регионов.

«В общей сложности в текущем году на эти выплаты будет направлено 50,16 миллиарда рублей», – говорится в сообщении.

Выплаты россияне получают каждый месяц до того момента, пока ребенок не достигнет трех лет. Выплаты распространяются не только на третьего, но и на последующих детей.

Величина пособия зависит от регионального детского прожиточного минимума. В целом в РФ такие выплаты начисляются 517 тысячам семей.​