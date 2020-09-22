РИАМО - 22 сен. С начала года новостройки в РФ показали рост в цене примерно на 8%, эксперты полагают, что по итогам текущего года цены на них вырастут на 12-15%, пишет во вторник газета «Известия».
Девелоперы уже повышают стоимость жилья. Рост цен связан с активным спросом на новостройки из-за действия льготной ипотеки под 6,5%. Спрос обеспечивают не только люди, покупающие квартиры, но и инвесторы.
Рост цен на российском рынке недвижимости продолжается уже больше двух лет. Он обусловлен переходом отрасли на новые правила проектного финансирования стройки и продажи квартир через эскроу-счета.
Только за 2019 год в столичном регионе новостройки выросли в цене примерно на 15%, а наиболее ликвидные проекты — на 20% и более.
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