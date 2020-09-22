РИАМО – 22 сен. АО «Воскресенские минеральные удобрения» выступило партнером региональной общественной премии имени В.А. Мельникова, она присуждается работникам медиасферы – журналистам, специалистам, редакторам и руководителям СМИ Московской области, говорится в сообщении пресс-службы химкомбината.

«Премия была учреждена в память о Викторе Анатольевиче Мельникове – руководителе пресс-службы администрации Раменского района, главном редакторе газеты «Родник» и председателе городского совета депутатов. Он скоропостижно ушел из жизни 10 лет назад на 54 году жизни», — говорится в сообщении.

Торжественная церемония вручения прошла в рамках X-й «Медианедели Подмосковья», которая в этом году проводилась с 10 по 17 сентября во всех городских округах региона. В эти дни представители СМИ организовывали дни открытых дверей, круглые столы, фотовыставки, творческие встречи с молодыми журналистами, школьниками, студентами. Также в рамках медианедели состоялась презентация уникальной книги «Мы нашей памяти верны», изданной под эгидой Союза журналистов Подмосковья при поддержке Фонда президентских грантов.

Лауреатов премии определяют в нескольких номинациях: «Журналистика», «Общественная деятельность», «Развитие СМИ», «Успешный дебют». В этом году добавились новые – «Легенда подмосковной журналистики» и «За верность слову».

На торжестве заместитель руководителя Главного управления по информационной политике Московской области Елена Чернова наградила грамотами Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям опытных журналистов и редакторов подмосковных СМИ.

Церемонию вручения премии посетила заместитель генерального директора АО «Воскресенские минеральные удобрения» Екатерина Иванова. Она поприветствовала всех участников торжества и вручила памятные подарки от химкомбината.

«Уверена, что поддержка химиками такого значимого для всего журналистского сообщества Московской области события, как премия имени Мельникова, является важнейшим инструментом выстраивания дальнейших плодотворных отношений между нашим химкомбинатом и многочисленными представителями СМИ региона», – отметила Иванова.

Она добавила, что 2021 год будет юбилейным для завода.

«Не сомневаюсь, что работники массмедиа заинтересуются этим информационным поводом и расскажут о юбилее крупнейшего химического предприятия Подмосковья. Со своей стороны, мы, как и прежде, продолжим руководствоваться принципами информационной открытости и будем активно взаимодействовать со всеми СМИ, которые желают получить достоверное и объективное представление о работе нашего химкомбината», — заключила Иванова. ​​