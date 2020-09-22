РИАМО – 22 сен. АО «Воскресенские минеральные удобрения» выступило партнером региональной общественной премии имени В.А. Мельникова, она присуждается работникам медиасферы – журналистам, специалистам, редакторам и руководителям СМИ Московской области, говорится в сообщении пресс-службы химкомбината.
Торжественная церемония вручения прошла в рамках X-й «Медианедели Подмосковья», которая в этом году проводилась с 10 по 17 сентября во всех городских округах региона. В эти дни представители СМИ организовывали дни открытых дверей, круглые столы, фотовыставки, творческие встречи с молодыми журналистами, школьниками, студентами. Также в рамках медианедели состоялась презентация уникальной книги «Мы нашей памяти верны», изданной под эгидой Союза журналистов Подмосковья при поддержке Фонда президентских грантов.
Лауреатов премии определяют в нескольких номинациях: «Журналистика», «Общественная деятельность», «Развитие СМИ», «Успешный дебют». В этом году добавились новые – «Легенда подмосковной журналистики» и «За верность слову».
На торжестве заместитель руководителя Главного управления по информационной политике Московской области Елена Чернова наградила грамотами Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям опытных журналистов и редакторов подмосковных СМИ.
Церемонию вручения премии посетила заместитель генерального директора АО «Воскресенские минеральные удобрения» Екатерина Иванова. Она поприветствовала всех участников торжества и вручила памятные подарки от химкомбината.
Она добавила, что 2021 год будет юбилейным для завода.
«Не сомневаюсь, что работники массмедиа заинтересуются этим информационным поводом и расскажут о юбилее крупнейшего химического предприятия Подмосковья. Со своей стороны, мы, как и прежде, продолжим руководствоваться принципами информационной открытости и будем активно взаимодействовать со всеми СМИ, которые желают получить достоверное и объективное представление о работе нашего химкомбината», — заключила Иванова.
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