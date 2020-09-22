РИАМО - 22 сен. Следственным органами возбуждено уголовное дело после безвестного исчезновения 12-летней девочки в центре Москвы, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ, сообщила РИАМО представитель пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«По данным следствия, 21 сентября малолетняя Диана Жулина 2008 года рождения вышла из школы, расположенной в 5-м Монетчиковском переулке, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно», - сказала Иванова.

На данный момент создан оперативный штаб, привлечены опытные криминалисты Главного управления, оперативные сотрудники ГУ МВД России по Москве, а также волонтеры.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении девочки, просят обращаться по телефонам: 02 – полиция; 8(495)690-44-51 – дежурная служба ГСУ СК России по городу Москве; 8(495)953-44-66– Замоскворецкий межрайонный следственный отдел.