РИАМО - 22 сен. В период с 14 по 18 сентября в Подмосковье на торги выставили 75 объектов, было объявлено о проведении 15 электронных аукционов и 60 «молоточных» аукционов, сообщил РИАМО представитель пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Так, например, в городском округе Шаховская можно взять в аренду четыре земельных участка под пчеловодство, также можно взять в аренду земельный участок под объект придорожного сервиса в Наро-Фоминске или же земельный участок под природно-познавательный туризм в подмосковной Истре», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что посмотреть все доступные на сегодняшний день для продажи и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на едином портале торгов Московской области https://torgi.mosreg.ru/#/.