РИАМО - 22 сен. В Московской области за неделю с 14 по 18 сентября провели 85 аукционов по аренде и продаже имущества и земельных участков, сообщил РИАМО представитель пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Так, например, в городском округе Озеры на торгах по продаже имущества площадью 13,9 квадратных метра на лот претендовали четыре участника, а итоговая цена продажи превысила стартовую в 1,7 раза», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что новые предложения выставляются на торги регулярно.

Посмотреть доступные варианты можно на едином портале торгов Московской области https://torgi.mosreg.ru/#/.