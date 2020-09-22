РИАМО - 22 сен. Налогоплательщиков Подмосковья пригласили принять участие в онлайн-конференции по теме «Электронное взаимодействие с налогоплательщиками в сфере досудебного урегулирования налоговых споров», которая пройдет 24 сентября, сообщается на сайте УФНС России по Московской области.

Конференция пройдет на базе информационной площадки открытого диалога «РСН – Infоrmation». На вебинаре выступит начальник отдела досудебного урегулирования налоговых споров УФНС России по Московской области Надежда Маслова. Модератором выступит председатель Московского областного отделения Российского союза налогоплательщиков Вадим Винокуров.

«Участники онлайн-конференции узнают о порядке и способах подачи жалобы (апелляционной жалобы) в налоговые органы, в том числе по телекоммуникационным каналам связи, обсудят преимущества досудебного разрешения налоговых споров. Кроме того, на вебинаре налогоплательщикам расскажут, как с помощью интерактивных сервисов ФНС России получить информацию о ходе рассмотрения поданной жалобы», – говорится в сообщении.

Желающие смогут задать свои вопросы по рассматриваемой теме в письменном виде в чат. Также можно заранее направить вопросы по e-mail: rubishcheva@medpharma.ru. Вебинар стартует 24 сентября в 11:00.

Для участия в вебинаре необходимо зарегистрироваться по ссылке.