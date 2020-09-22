РИАМО - 22 сен. В ходе торгов по аренде земельного участка в Коломенском округе на лот претендовали шесть участников, стартовая стоимость аренды выросла в ходе аукциона в 27 раз, сообщил РИАМО представитель пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

С 14 по 18 сентября в Подмосковье в торгах по аренде земельных участков приняли участие 144 человека.

«Так, например, в Коломенском городском округе на торгах по аренде земельного участка площадью 1,5 тысячи квадратных метров, находящегося в собственности Московской области, на лот претендовали шесть участников, а итоговая годовая арендная плата за лот превысила стартовую в 27 раз», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что посмотреть все доступные на сегодняшний день для продажи и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на едином портале торгов Московской области https://torgi.mosreg.ru/#/.