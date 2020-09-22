РИАМО - 22 сен. Движение поездов на северном участке Калужско-Рижской линии московского метро ввели в график, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

Ранее утром интервалы движения поездов, следующих из центра, были увеличены на северном участке линии. Их увеличивали для осуществления проверки инфраструктуры.

«Движение на северном участке Калужско-Рижской линии осуществляется в соответствии с графиком», – говорится в сообщении.