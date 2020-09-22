РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 сен. Воспитанницы юнармейских отрядов Подмосковья сразятся в военно-патриотической игре «Девушки в погонах» в Подольске 26 сентября, говорится в сообщении пресс-службы Регионального отделения общественного движения «Юнармия» Московской области.

«В Подольске 26 сентября соберутся юные патриоты со всего Подмосковья для участия в военно-патриотической игре «Девушки в погонах» среди участниц юнармейских и военно-патриотических отрядов региона. В 2020 году игра посвящена 79-й годовщине подвига Подольских курсантов. Организатором мероприятия выступило Главное управление социальных коммуникаций Московской области. Мероприятие пройдет с соблюдением всех необходимых мер предосторожности и с использованием средств индивидуальной защиты», - говорится в сообщении.

Юнармейское движение объединяет более 29 тысяч участников патриотических организаций и общественных движений Московской области. Во многих отрядах большинство воспитанников составляют именно девушки. Именно поэтому уже третий год в Подмосковье проводится военно-патриотическая игра «Девушки в погонах», которая на этот раз объединит более 500 участниц из военно-патриотических отрядов региона.

«В течение одного дня команды, составленные из 7 девушек, соревнуются в разноплановых конкурсах, проявляя свое мастерство, полученное на тренировках во время подготовки», - пояснил начальник штаба регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Московской области Александр Легков.

Проходить мероприятие будет по адресу: микрорайон Климовск, улица Школьная, дом 59.