РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 сен. Во вторник культурный центр «Дом офицеров» Люберец приглашает жителей на показ фильма-сказки «Золушка», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Это советский художественный фильм-сказка, снят на киностудии «Ленфильм» в 1947 году. Сценарий написан драматургом Евгением Шварцем по мотивам одноименной сказки Шарля Перро», - говорится в сообщении.

КЦ «Дом офицеров» находится по адресу: 3-е Почтовое отделение, дом №30. Вход свободный. Начало в 19:00.