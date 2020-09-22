РИАМО - 22 сен. Министерство здравоохранения РФ выдало разрешение на проведение клинических исследований вакцины против коронавируса, которая разрабатывается Центром Чумакова, сообщает РИА Новости.

«Тестирование начнется в ближайшее время в Кирове, Санкт-Петербурге и Новосибирске», – говорится в сообщении.

В исследованиях будут участвовать свыше 3 тысяч добровольцев. После вакцинации 16 дней они будут находиться в изоляции в стационаре.

Испытания препарата планируется завершить в ноябре.

Отечественный препарат «Спутник V» стал первой в мире вакциной от Covid-19, его зарегистрировали 11 августа 2020 года. Препарат создал Центр имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.​

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22 СЕНТЯБРЯ

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