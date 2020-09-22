РИАМО - 22 сен. ПАО «МОЭК» начало подачу тепла на отдельные объекты социальной сферы Москвы – детские сады, школы и больницы, отопление включают по заявкам учреждений и при наличии технической возможности, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Подключение социальных учреждений по отдельным заявкам <...> начинается до начала официального отопительного сезона, при этом система теплоснабжения готова к оперативному переходу в зимний режим при похолодании», – сказал управляющий директор ПАО «МОЭК» Денис Башук.

Он добавил, что подачу тепла будут проводить постепенно. Процесс подачи отопления будет занимать несколько дней.

Подключение к теплу жилого фонда начнется после решения правительства столицы о начале отопительного сезона.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в этом году включить отопление в домах могут раньше, чтобы горожане не мерзли и не болели.