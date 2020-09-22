РИАМО - 22 сен. Во вторник в Москве начнется продолжительный сезон бабьего лета наряду с наступлением дня осеннего равноденствия и астрономической осени, сообщается на сайте «Метеовести».

При этом во вторник ожидается ветер 5-10 метров в секунду, порывы могут достигать 15 метров в секунду, из-за этого будет сохраняться «желтый» уровень погодной опасности. На следующий день и до конца недели температурный фон в Москве будет на 5-7 градусов выше положенной для последней декады сентября климатической нормы.

«В условиях малооблачной погоды в Москве ночью воздух будет остывать до плюс 7-12 градусов, а после полудня яркое солнце ежедневно до выходных включительно будет прогревать воздух до плюс 18-23 градусов, что соответствует многолетним показателям июня или августа. Ветер с юга поутихнет и уже будет не более 2-7 метров в секунду», – уточняется в сообщении.

Ночью и по утрам в некоторых местах будут появляться туман и густые дымки, видимость будет ухудшаться. Давление будет находиться на отметке в 753 миллиметра ртутного столба.