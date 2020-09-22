РИАМО – 22 сен. Глава подмосковного Реутова Станислав Каторов вместе с заместителями совершил объезд городского округа на велосипеде во Всемирный день без автомобиля, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета.

«Всемирный день без автомобиля отметили утренним велопробегом. Вместе с заместителями объехали город, посмотрели, какими темпами идет ремонт тротуаров на улице Ленина, проверили работы по благоустройству улицы Южной и Юбилейного проспекта», – сказал Каторов.

Он также отметил, что в городском округе продолжат развивать велодорожную сеть.

«При реконструкции общественных пространств мы заранее учитываем это обстоятельство и намечаем создание соответствующей инфраструктуры. В будущем планируем прокладку новых велодорожек, чтобы наши жители могли комфортно передвигаться по городскому округу на экологически чистых видах транспорта – велосипедах, скейтбордах, электро- и обычных самокатах», – добавил Каторов.

Градоначальник призвал горожан поддержать международную инициативу и по возможности провести день без автомобиля.

Ежегодно во многих странах мира 22 сентября проводится Всемирный день без автомобиля (World Carfree Day). Это символическая акция, главной целью которой является напоминание обществу о вреде чрезмерной автомобилизации для природы и человека, а также предоставление возможных альтернатив этому транспортному средству.

По приблизительным оценкам, в акции «День без автомобиля» каждый год участвуют более 100 миллионов человек. В России первым инициативу проведения акции в 2005 году поддержал Белгород.