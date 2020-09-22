РИАМО - 22 сен. За прошедшие сутки в Московской области выявили 172 случая коронавируса, за все время пандемии в регионе выявили 71 901 случай Covid-19, говорится в сообщении оперштаба Подмосковья по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30, а также тематический сайт: https://covid.mz.mosreg.ru/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что вакцинация жителей Подмосковья от коронавируса будет бесплатной и может начаться уже в этом году.

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22 СЕНТЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 6 215 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 172 больных. В Москве - 980.

- За последние сутки в столице скончались 15 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. С начала пандемии в городе умерли 5084 человека с положительными тестами на Covid-19