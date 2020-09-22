РИАМО - 22 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил блоку ЖКХ в течение двух месяцев подготовить список подъездов, которые остро нуждаются в ремонте.

«Ольга Николаевна (руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина - ред.), Евгений Акимович (заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин - ред.), мне нужно количество подъездов в каждом муниципалитете, на которые страшно смотреть и хочется скорее из них выйти. И покажите источники - управляющие компании, муниципалитеты или региональный бюджет», - сказал Воробьев.

Он отметил, что в старом жилом фонде нужны дополнительные ресурсы.

«Давайте дадим вам два месяца. В ноябре доложите», - заключил Воробьев.