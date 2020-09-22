РИАМО - 22 сен. С 14 по 21 сентября жители Подмосковья подали более 350 обращений с просьбами о запуске тепла, с 21 сентября в регионе начали подачу теплоэнергии, сообщил министр энергетики Московской области Александр Самарин в ходе заседания правительства региона.

«За период с 14 по 20 сентября поступило 142 обращения по запуску тепла. Но только за вчерашний день поступило уже 217 обращений. Поэтому с 21 числа мы начали запуск тепла в многоквартирные жилые дома», - сказал Самарин.

Он добавил, что на сегодняшний день отопление уже подается почти в 500 детских садов и школ Московской области.

«Детские сады и школы у нас с 18 числа начали получать тепло. Это 489 объектов. По отоплению тоже уже пошло, вчера уже были благодарности из Можайска», - добавил Самарин.