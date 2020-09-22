РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 22 сен. В городском округе Щелково следователи проводят проверку по факту травмирования двух подростков в связи с падением на них конструкции дорожной фрезы, сообщается в официальной группе Главного следственного управления СК России по Московской области в соцсети «ВКонтакте».

«21 сентября 2020 года в правоохранительные органы городского округа Щелково поступила информация о травмировании двух подростков 15 лет в связи с падением на них конструкции дорожной фрезы при проведении работ по снятию слоя асфальтного покрытия. По данному факту следственным отделом по городу Щелково организовано проведение доследственной проверки и на место происшествия осуществлен выезд следователя», - говорится в сообщении.

В ходе осмотра места происшествия установлено, что при проведении дорожных работ отсутствовали соответствующие ограждения. По предварительным данным, в момент работ оборвался металлический крепеж троса, поддерживающий конвейерную ленту, в результате чего она начала опускаться вниз и задела проходящих мимо школьников.

Подросткам причинены травмы головы, грудной клетки, закрытый перелом лодыжки.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направление на установление всех деталей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.