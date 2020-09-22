РИАМО - 22 сен. Каждое пятое собрание собственников многоквартирных домов планируют провести в онлайн-формате до конца 2020 года в Подмосковье, сообщил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Ежегодно в Подмосковье проходило более 50 тысяч собраний собственников жилья. Их очное проведение вызывало ряд проблем. Московская область стала первым субъектом РФ, в котором реализована возможность голосования в электронном виде для всех жителей многоквартирных домов. Для этого необходимо зарегистрироваться на порталах госуслуг и ЕИАС ЖКХ, уточнил Велиховский.

«Поставили задачу - 10 тысяч собраний в электронном виде провести до конца года, <...> ключевая задача сейчас — довести до каждого собственника информацию, как пользоваться приложением», - сказал Велиховский в ходе заседания правительства региона.

Он отметил, что в онлайн-формате уже проведено более 800 собраний. Для популяризации такой формы разъяснительную работу с жителями будут проводить с помощью управдомов и управляющих компаний.