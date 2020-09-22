РИАМО - 22 сен. В подмосковных домах и соцобъектах отопление подключат минимум через 10 дней, в этот срок будет производиться прогрев энергосистемы, сообщил министр энергетики Московской области Александр Самарин в ходе заседание правительства Московской области.

«У нас достаточно большая энергосистема - вторая по объему в России. Более 2,5 тысяч котельных, поэтому порядка 10 дней нам понадобится, чтобы прогреть эту систему, она очень большая по объему», - сказал Самарин.

Он добавил, что в этом году на подготовку к отопительному сезону было меньше времени, но, несмотря на это, работы были завершены в срок.

«В этом году мы готовились на месяц меньше чем обычно. Успели провести замену 230 километров теплосети, 3,3 тысячи километров энергосетей. Проведена диагностика более 1 тысячи километров газопровода. Обеспечен 100-процентный плановый запас топлива», - добавил Самарин.



