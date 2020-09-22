РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 сен. В поселке Красково подмосковных Люберец во вторник пройдет бесплатный мастер-класс по вокалу, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Красковский культурный центр приглашает сегодня, 22 сентября, всех желающих на мастер-класс по русской народной песне «Русская душа». Начало мероприятия в 18:00», - говорится в сообщении.

Мастер-класс подойдет не только для новичков, но и для исполнителей со стажем. Вход свободный, посещение возможно от 6 лет.

Красковский культурный центр расположен по адресу: поселок Красково, улица Лорха, дом №2.