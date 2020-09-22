РИАМО - 22 сен. Активное привлечение инвестиций в Подмосковье является главной задачей для муниципальной власти, особенно на удаленных территориях, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Инвестиции – (это - ред.) новые заводы, фабрики и рабочие места. Социологию, которую мы проводим, говорит о том, что эта тема в удаленных районах является особенно принципиальной», – сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что задача муниципальной власти – вести постоянный диалог с бизнесом.

«Надо постараться сделать так, чтобы решать все запросы наших жителей. Для этого нужны деньги и ресурсы, нужен устойчивый муниципальный и региональный бюджет», – заключил Воробьев.