РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 сен. Полицейские подмосковного Подольска задержали подозреваемого в краже телефона со склада фирмы, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Львовского отдела полиции УМВД России по городскому округу Подольск поступило заявление от представителя коммерческой организации о том, что неизвестный похитил мобильный телефон со склада фирмы в деревне Коледино. Общая сумма материального ущерба составила более 9 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в преступлении был задержан ранее судимый 36-летний уроженец Оренбургской области, работающий в данной организации. В отношении подозреваемого дознавателем отдела дознания УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.