РИАМО - 22 сен. Столичная полиция задержала водителя кроссовера Infiniti Эльмина Гулиева, который вечером 21 сентября сбил трех пешеходов на улице Остоженка, передает ТАСС.

«Водитель, <…> который вчера (21 сентября - ред.) после столкновения с Mercedes на пересечении Остоженки и Померанцева переулка сбил пешеходов на тротуаре, задержан», – сообщил агентству источник в правоохранительных органах.

По его словам, в отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Авария произошла в столичных Хамовниках вечером 21 сентября. Infiniti проехал на красный свет и на большой скорости врезался в Mercedes, после чего машину вынесло на тротуар, где находились люди. В результате ДТП пострадали три человека – мужчина и две женщины. С тяжелыми травмами они были госпитализированы.

За рулем Infiniti находился 26-летний Эльмин Гулиев. Начинающий музыкант заявил, что не считает себя виновным, однако готов оказать помощь пострадавшим.

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