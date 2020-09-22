РИАМО - 22 сен. Программа по ремонту подъездов многоквартирных домов остается приоритетной для Подмосковья, при этом важно учитывать мнение жителей, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В Московской области порядка 57 тысяч многоквартирных домов, а подъездов около 150 тысяч. Программа по приведению в порядок каждого подъезда для нас принципиально важна», – сказал Воробьев.

По его словам, важно, чтобы управляющие компании прислушивались к мнению жителей. Также в регионе есть инструмент для голосования онлайн.

«Старшему поколению нужно дополнительное внимание, обучение. Нужно показать, как пользоваться цифровой платформой, системой дистанционного голосования, как управлять своим подъездом», – заключил губернатор.