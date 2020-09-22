РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 22 сен. В подмосковных Котельниках у школы образовалась большая лужа, ее устранят в течение нескольких недель, сообщил глава городского округа Сергей Жигалкин.

21 сентября глава Котельников встретился с несколькими мамами, которые ранее обратились к депутату Рание Ибрагимовой с вопросом большой лужи у школы.

«Портит настроение родителям младшеклассников и жителям ближайших домов лужа возле здания начальной школы на Белой Даче. После дождей она разливается так, что в совокупности с припаркованными машинами это создает настоящее препятствие для пешеходов», – написал Жигалкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он дал соответствующие поручения коллегам из администрации, МУЖКП Котельников и МБУ «Спецтранс». Проблему решат в течение нескольких недель.

«Второй по актуальности момент – сухостойные березы. Договорились, что в течение этого же срока устраним сухостой и вместо них посадим новые. Здесь же, вокруг палисадника, строителями из ГК «Пик» было демонтировано ограждение. Как выяснилось, свой забор они сдвинули непосредственно перед моим приездом, создав тем самым тротуар», – добавил Жигалкин.

По его словам, до этого прохода не было, и жители были вынуждены ходить через палисадник, вытаптывая его все сильнее.

Глава Котельников ограждение палисадника пообещал восстановить в течение недели.

«Стараемся работать на опережение. Обсудили не только имеющиеся проблемы, но и те, которые могут возникнуть в будущем. Так, пришли к выводу, что нужно будет проработать вопрос по устранению сквозного проезда мимо школы, а также продумать создание пешеходной сети, потому что сейчас она отсутствует для жителей ближайших домов», – заключил Жигалкин.