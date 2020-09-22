РИАМО - 22 сен. Процесс запуска отопления в Подмосковье находится под контролем властей, жители должны понимать, когда будет запущено отопление в их домах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Везде должен быть порядок. Крайне важно в этот период раньше запустить отопление. Я очень надеюсь, что уважаемые главы все четко понимают. Информируйте меня, как идет система запуска», - сказал Воробьев.

Он отметил, что жители должны понимать, когда будет запущено отопление в их домах.

Ранее губернатор распорядился приступить к подаче тепла в многоквартирные дома Подмосковья. Воробьев подчеркнул, что в ближайшие дни будет до плюс 20 градусов днем, но по ночам будет холодно. Он добавил, что включить отопление необходимо в связи с сезонной заболеваемостью ОРВИ.

Начало отопительного периода регламентируется постановлением правительства Российской Федерации. Согласно нему, тепло запускают, когда среднесуточная температура воздуха на улице держится на уровне ниже плюс 8 градусов не менее пяти дней подряд.