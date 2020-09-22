РИАМО - 22 сен. За прошедшие сутки в столице выявили 980 случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в Москве выявили 278 388 случаев инфицирования, сообщает оперативный штаб столицы.

В мегаполисе за сутки после Covid-19 вылечился 1191 пациент, за весь период пандемии выздоровели 239 126 человек.

Также за последние сутки в столице скончались 15 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на Covid-19. С начала эпидемии в Москве скончались 5084 человека с коронавирусом.

За последние сутки в 83 регионах РФ выявили 6 215 новых случаев коронавируса. Также зарегистрировано 160 летальных исходов. За сутки в России от коронавируса вылечились 5 976 пациентов. На сегодняшний день в РФ выявлено 1 115 810 случаев коронавируса. За все время скончались 19 649 пациентов, выздоровели 917 949 человек.

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Текстовая трансляция

22 СЕНТЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 6 215 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 172 больных. В Москве - 980.

- За последние сутки в столице скончались 15 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. С начала пандемии в городе умерли 5084 человека с положительными тестами на Covid-19