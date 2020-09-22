РИАМО - 22 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил на заседании правительства региона временно исполняющего полномочия главы Дубны Сергея Куликова и временно исполняющего полномочия главы Лыткарина Константина Кравцова.

«У нас есть кадровые решения. Приступил к своим обязанностям (временно исполняющего полномочия главы Дубны – ред.) Сергей Александрович Куликов. Человек опытный, живет в Дубне, знает специфику наукограда», - сказал Воробьев.

Он отметил, что в Дубне очень важно выстроить коммуникацию, важно реагировать на запросы жителей.

«Также перемены произошли в Лыткарине. Обязанности главы округа начал исполнять Константин Анатольевич Кравцов», - уточнил Воробьев.

Он отметил, что особенно важно контактировать с жителями, чтобы не было вакуума.

Ранее глава городского округа Дубна Московской области Максим Данилов сложил полномочия по собственному желанию. Временное исполнение полномочий главы было возложено на заместителя главы администрации городского округа Дубна Московской области Сергея Куликова.

Кроме того, ранее глава городского округа Лыткарино Евгений Серегин покинул свой пост. Временное исполнение полномочий главы округа было возложено на первого замглавы администрации Лыткарина Константина Кравцова.