РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 сен. Расписание маршрута №546К разместят на конечных остановках в поселке Красково Люберец и на Рязанском проспекте Москвы, сообщил «РИАМО в Люберцах» руководитель службы безопасности дорожного движения компании «Ранд Транс» Василий Соломадин.

В соцсетях пассажирка маршрута №546К метро «Рязанский проспект» - улица Лорха (поселок Красково) пожаловалась на долгое ожидание на конечных остановках по вечерам. Девушка отметила, что не хватает расписания.

«Информацию приняли к сведению. Расписание разместим на конечных остановках маршрута №546К», - сказал Соломадин.