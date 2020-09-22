РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 сен. В подмосковном Подольске приступили к подаче тепла, в первую очередь отопление подадут на объекты социальной сферы, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске 21 сентября на основании постановления администрации городского округа №1138-п начат отопительный сезон. Все котельные, а их на территории округа 88, были подготовлены к прохождению зимнего отопительного периода 2020-2021 годов», – говорится в сообщении.

Для того, чтобы запустить городскую систему теплоснабжения, потребуется не менее 7 дней (установление теплового и гидравлического режима, регулировка магистральных, внутриквартальных и внутридомовых тепловых сетей, их протяженность составляет более 423,4 километра в двухтрубном исчислении, а также инженерного оборудования).

В первую очередь подача теплоносителя будет осуществляться на объекты социальной сферы, далее жилищный фонд, затем – на промышленные предприятия и офисные здания.

«Включение отопления на жилищный фонд будет осуществлено поэтапно по согласованию с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими предприятиями», – отмечается в материале.

По всем возникшим вопросам, касающимся отопления, необходимо обращаться в свою управляющую компанию. В администрации городского округа Подольск работает телефон горячей линии для обращений граждан по вопросам пуска тепла в многоквартирные жилые дома и объекты социальной сферы: 8(496)755-57-93 (в рабочие дни с 9:00 до 18:00); 8(916)565-96-15 (ежедневно с 9:00 до 18:00).