РИАМО - 22 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе заседания правительства поздравил митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия с днем рождения, ему исполнилось 85 лет.

«Сегодня исполняется 85 лет нашему владыке Ювеналию. Уникальный человек. Президент своим указом наградил его очень высокой наградой — «За заслуги перед Отечеством» I степени», - сказал Воробьев.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о награждении митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Ювеналия наградили за большой вклад в развитие духовных и культурных традиций, укрепление мира и согласия между народами.