РИАМО - 22 сен. Не стоит надолго оставлять пенсию на дебетовой карте, если не снимать деньги с карты в течение шести месяцев, то получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой ее выплат, сообщает «Прайм».

«Приостановить пенсию могут, если вы не получали ее на протяжении шестимесячного срока. Такое может произойти с гражданами, которые способны обойтись без подобных выплат от государства. К примеру, благодаря накоплениям или помощи детей. Закон таким образом защищает госфинансы от лишних трат, поскольку пенсионер может эмигрировать в другую страну или уйти из жизни», — сказал руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

Он также отметил, что информация о таких событиях в Пенсионный фонд попадет не сразу, потому что пока нет окончательной автоматизации всех госфункций.

Возобновить выплаты можно будет только после обращения в территориальное подразделение фонда и подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами.

Также возможно мошенничество при передаче идентификационных данных третьим лицам или блокировка по решению суда.

«Те, кто держит пенсию на карте, могут столкнуться с мошенничеством при передаче идентификационных данных третьим лицам. Также если есть какая-то задолженность, например, по оплате ЖКХ, и есть исполнительное производство, приставам будет несложно заблокировать эту карту для списания необходимых средств», — заключил Коган.​