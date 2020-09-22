РИАМО - 22 сен. В столице после коронавируса выздоровел еще 1191 пациент, за весь период в городе выздоровели от коронавирусной инфекции свыше 239 тысяч человек, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. <…> Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 239126», — сказала Ракова.

Чтобы подтвердить отсутствие инфекции, проводятся специальные исследования. Тем, кому после выписки нужно остаться под медицинским наблюдением, выдают рекомендации.

Выздоровевшие после коронавируса могут стать донорами плазмы. Донором может стать человек в возрасте 18-55 лет без хронических заболеваний и с отрицательными анализами на гепатиты В и С и на ВИЧ. Вылечившиеся после Covid-19 также могут стать социальными волонтерами.

Тем, кто хочет стать донором или социальным волонтером, нужно позвонить по номеру: 8(495)870-45-16.

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