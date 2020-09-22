РИАМО - 22 сен. Сервис переводов физическим лицам от компаний заработал в системе быстрых платежей, это позволит работодателям начислять зарплаты по номеру телефона, пишет газета «Известия».

Микрофинансовые организации смогут теперь через систему быстрых платежей переводить клиентам кредитные деньги. У магазинов получится таким же образом делать возвраты. Первым этот функционал своим клиентам предоставил Делобанк.

«Новый функционал можно использовать для любых целевых переводов от компаний физлицам, например, для перечисления денежных призов за участие в конкурсах и акциях, средств за возврат товаров или дохода от инвестиций, в дальнейшем — для выплаты заработной платы», – сказала директор по развитию Делобанка Ирина Кузьмина.

Сначала при запуске системы быстрых платежей реализовали перечисления по номеру телефона между физическими лицами. Затем была реализована функция оплаты товаров, в том числе по QR-коду.

В будущем нововведение позволит решить проблему так называемого «зарплатного рабства», когда человеку навязывают использование карты определенного банка, чтобы получать денежные средства от работодателя. ​