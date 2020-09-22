РИАМО - 22 сен. Арендовать велосипед или самокат в московских парках во вторник можно со скидкой в 20%, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Акция в парках приурочена ко Всемирному дню без автомобиля, который празднуется 22 сентября.

«Мы приглашаем горожан хотя бы на один день забыть об автомобилях. Наши гости смогут провести время на природе, подышать чистым воздухом и попробовать использовать для поездок по делам или прогулок более экологичные, альтернативные виды транспорта», — говорится в сообщении.

Арендовать велосипед со скидкой можно в парках, подведомственных департаменту культуры города Москвы, а именно в Бабушкинском парке, сквере по Олонецкому проезду, саду имени Баумана и зоне отдыха «Терлецкая дубрава». Взять напрокат не только велосипеды, но и самокаты в рамках акции можно в Парке Горького, «Сокольниках», ландшафтном парке «Митино», Таганском, Перовском, Измайловском, Лианозовском, Гончаровском парках, парке у прудов «Радуга» и парках «Фили», «Северное Тушино», «Дубки», «Ангарские пруды», «Кузьминки», «Садовники», в Олимпийской деревне и парке 50-летия Октября, детском парке имени Н.Н. Прямикова.

В Воронцовском парке и парке «Красная Пресня» посетители смогут взять в аренду со скидкой еще и веломобили, и электромашинки.