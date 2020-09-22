РИАМО - 22 сен. Туристические предложения от Белгородской, Новгородской и Тульской областей появились на цифровой площадке Russpass, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Сервис был разработан по инициативе столичных властей. Реализацию проекта курируют комитет по туризму Москвы вместе с департаментом информационных технологий города.

«Белгородская область приглашает в однодневные исторические туры. Гости станут участниками сплава на байдарках и посетят шестиэтажную водяную мельницу купца Баркова, построенную без единого гвоздя», - говорится в сообщении.

Там же можно стать участником другого тура и осмотреть древние меловые пещеры Холковского монастыря. Для любителей активного отдыха приготовили квест с препятствиями.

Участникам туров выдадут снаряжение, а сопровождать их будут профессиональные инструкторы.

В Новгородской области туристам понравятся прогулки по берегу озера Мячино в селе Витославицы. Также они покатаются на лошадях и увидят дом графини Орловой-Чесменской, единственной дочери Алексея Орлова, который был сподвижником Екатерины II.

Еще один вариант тура по области предполагает путешествие длинной в два дня. Туристы отправятся в Старую Руссу увидеть места, которые вдохновили Федора Достоевского на написание нескольких произведений.

А в Тульской области туристов научат готовить Тульский пряник и покажут Ясную Поляну Льва Толстого. А те, кто решит остаться в городе на четыре дня, узнают подробно о Туле купеческой и литературной, а также познакомятся с военной историей этого места.