РИАМО - 22 сен. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в развитие духовных и культурных традиций, укрепление мира и согласия между народами», – говорится в указе.

Кроме того, за большой вклад в борьбу с Covid-19 и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, орденом Александра Невского награжден директор Медицинского научно-образовательного центра МГУ Армаис Камалов.

Орденом Пирогова за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией также были награждены еще семь сотрудников МГУ.

Президент России присвоил звание заслуженного врача РФ заведующей отделом возраст-ассоциированных заболеваний Медицинского научно-образовательного центра МГУ Яне Орловой, заслуженного работника здравоохранения РФ — замдиректора Медицинского научно-образовательного центра МГУ Жанне Акопян.

Кроме того, орденом Почета за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность награжден актер Михаил Боярский.

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий родился 22 сентября 1935 года в Ярославле, окончил Ленинградскую духовную семинарию в 1957 году, Московскую духовную академию в 1961 году, получил церковную ученую степень кандидата богословия.

Свою трудовую деятельность Ювеналий начал в 1961 году преподавателем Московской духовной семинарии в Сергиевом Посаде. Ювеналий участвовал в работе Поместных соборов и Архиерейских соборов Русской православной церкви, занимал пост председателя Синодальной комиссии по канонизации святых. С 1982 года Ювеналий является управляющим Московской областной епархией Русской православной церкви.

Ювеналий является почетным гражданином Подольска, Коломны, Дмитрова, города Видное, Зарайска, Егорьевска, также ему присвоено звание «Почетный гражданин Московской области».