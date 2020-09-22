РИАМО - 22 сен. С июня оборот предприятий сферы услуг увеличился на 25%, а оборот кафе и ресторанов увеличился в два раза, максимальный прирост оборотов предприятий малого и среднего бизнеса был зафиксирован в июне, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Многие малые и средние предприятия этих отраслей не только не прекратили деятельность на пике пандемии за счет освоения онлайн-форматов, но и с началом отмены ограничений стали быстро наращивать еще и объемы офлайн-продаж. С июня оборот предприятий сферы услуг Москвы увеличился на 25%, кафе и ресторанов — в два раза», — сказал руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов.

По словам заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, после снятия большинства ограничений максимальный прирост оборотов предприятий малого и среднего бизнеса был зафиксирован в июне. Он составил 56% по сравнению с маем.

«При этом на протяжении всего лета отрасль продолжала восстанавливаться. По итогам августа обороты субъектов МСП составили 209,6 миллиарда рублей, что на 31% больше, чем в июне», — добавил Ефимов.