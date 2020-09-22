РИАМО - 22 сен. Спрос на зонты в Московском регионе вырос почти на 200% процентов за первую половину сентября, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Wildberries.

С начала сентября в Москве выпала практически месячная норма осадков, по данным главной метеостанции на ВДНХ. При этом местами месячная норма была перевыполнена, например, в районе МГУ выпало уже 113% месячной нормы осадков.

«В начале осени, 1-17 сентября, москвичи заказали на Wildberries на 190% больше зонтов и на 165% больше резиновых сапог, чем за период с 1 по 17 августа», - сказал собеседник агентства.

Представитель онлайн-ретейлера отметил, что спрос на дождевики вырос на 72%, на куртки - на 113% и тренчкоты - на 108%.

Спрос вырос и на теплую одежду. Шапки стали покупать в 1,5 раза чаще, а свитеры - в два раза чаще. Продажи джемперов увеличились на 90%, кофт - на 77%, а пуловеров - на 81%.

Как уточнил РИАМО представитель пресс-службы онлайн-ретейлера Lamoda, наибольший спрос на зонты в сентябре наблюдался на неделе с 7 сентября. В этот период пользователи заказывали зонты в 2,4 раза больше, чем неделей ранее.

«Аналогичная тенденция наблюдалась и в спросе на резиновые сапоги. На неделе с 7 сентября их заказывали в 1,9 раза больше, чем в начале месяца», - добавил собеседник агентства.