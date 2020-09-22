РИАМО - 22 сен. Московские разработки «Активный гражданин» (проект) и «Моя Москва» (приложение) стали финалистами Международного конкурса Всемирной организации «умных» устойчивых городов (WeGO) Smart Sustainable City Awards, который проводится раз в три года, говорится в сообщении пресс-службы департамента информационных технологий Москвы.

Премией WeGO награждают лучшие проекты в сфере электронного управления. Три года назад третьим в номинации «Предоставление государственных услуг в электронной форме» стало мобильное приложение «Госуслуги Москвы».

«Современные цифровые решения применяются у нас во всех ключевых сферах. Для москвичей создан удобный набор инструментов на разные случаи жизни. С его помощью можно получать нужные услуги и участвовать в развитии города», — сказала заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

С помощью городских сервисов в Москве можно дистанционно передавать показания счетчиков, направлять заявки на получение субсидий онлайн или записывать детей в кружки и секции.

«Проекты «Активный гражданин» и «Моя Москва» являются важнейшими составляющими московской цифровой экосистемы. И признание, которое они уже получили на конкурсе WeGO, еще раз подтверждает их актуальность и соответствие международным стандартам», – отметил глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.

Проект «Активный гражданин», обеспечивающий коммуникацию городских властей и жителей, стал финалистом конкурса в категории «Открытость и инклюзивность города». Его реализуют на протяжении шести лет, в нем зарегистрировались свыше 4,6 миллиона человек, они оценивают решения властей и помогают развивать город.

Мобильное приложение «Моя Москва», которое помогает использовать самые популярные онлайн-услуги, также вышло в финал конкурса Всемирной организации «умных» устойчивых городов (WeGO) Smart Sustainable City Awards. Кроме функции получения информации, в приложении есть возможность оплаты электроэнергии. Приложение заработало в Москве в конце 2018 года.