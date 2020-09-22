РИАМО - 22 сен. За последние сутки в столице скончались 15 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, с начала пандемии в городе умерли 5084 человека с положительными тестами на Covid-19, сообщает оперштаб Москвы.

«Оперативный штаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением», – говорится в сообщении.

В этом случае следует вызвать на дом врача.

В Москве отменили почти все ограничения, которые были введены ранее из-за распространения Covid-19, но в общественных местах и транспорте нужно носить маски и перчатки, а также сохранять социальную дистанцию.

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21 СЕНТЯБРЯ

- За последние сутки в столице скончались 15 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. С начала пандемии в городе умерли 5084 человека с положительными тестами на Covid-19